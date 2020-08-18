前男友威脅將貴婦狗丟落街　少女自責太懦弱　令狗狗留心理陰影

動物們無法用言語表達感受，因此更加需要飼主的保護。一名少女因數年前未能從前男友手中保護一頭貴婦狗，導致狗狗留下心理陰影，一直愧疚至今。她多年來也被這個心結所困擾，同時也償盡各種方法，試圖彌補過失。

少女Alfee約在4年前遇人不淑，當時的男友不時也會對她動手，後來更變本加厲，利用她所養的貴婦狗Wiko來威脅她，揚言要將Wiko從窗口丟下。當年僅得17歲的她不敢挺身反抗，慘痛經歷令她和Wiko也自此留下陰影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

7歲的貴婦狗Wiko過往曾有不少慘痛經歷。（Facebook@Wiwi之日常生活）

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憶起當年情況，Alfee仍心有餘悸，懊悔當初太懦弱，「直至半年後佢再一次想丟wiko落街，已經單手抱住遞出窗邊，我先醒覺同佢分咗手。」Wiko因見證Alfee被打，自此變得護主心切，性情亦有所改變，「聽到少少聲就吠，警覺性好高」，Alfee補充道。另外，每當有男性靠近Alfee時，Wiko也會變得分外警戒，朝對方狂吠和低吼，甚至撲向對方。

除此之外，Alfee更發現其姑丈過去曾趁她在外地時，數度暴力對待Wiko，直至她於年初終親眼目擊事件，隨即挺身而出保護愛犬。數年來，Alfee一直自責不已，日前更發千字文懺悔：「就係因為我嘅怕事同懦弱，令到佢受過好多傷害，直至依家都有好深嘅陰影。」為了彌補過錯，Alfee加倍保護Wiko，嘗盡多個方法讓牠克服創傷。在她的努力下，Wiko近年終逐漸放下戒心，偶爾亦能和男性正常相處，逐步走出過往陰霾。

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