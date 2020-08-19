5個月大曼基貓在家失蹤　爸本來超擔心直至見這幕：牠怎做到的？

每位貓奴都必定有過找不到主子的無助經歷，身手靈敏的貓咪經常也會躲在意想不到的地方，加上天賦的隱身本領，總讓貓奴們苦惱不已。日前一位貓奴剛搬到新家後，發現家中的短腳貓突然失蹤，就在他心急如焚時，轉頭卻在一個不起眼的角落看見令他目瞪口呆的一幕。

5個月大的曼基貓「納堤」（Naughty）性格調皮，最愛趁家中沒人時搗蛋，例如找個不起眼的地方躲起來，日前其飼主傑克又再次身受其害，被牠嚇得白擔心一場。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

曼基貓「納堤」（Naughty）貓如其名，最愛趁家中沒人時搗蛋。（Facebook@金牌島輝愛搗蛋）

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網民傑克近日剛搬到新家，家裏仍是遍地雜物的狀態，而就在昨日（18日）他回家後驚覺愛貓納堤竟然不見了！傑克接受《香港01》訪問時表示：「就是剛下班回到家，通常我叫納堤牠就會慢慢走過來，但這次都不回應我。」因新家窗戶較多，且家具雜亂，他擔心納堤遭遇意外，遂焦急地找遍屋內每個角落。

經過一輪搜索，傑克來到電視櫃前，就在他準備前往下個角落前，他忽爾發覺有點不妥，回頭定睛一看才發現納堤竟躲在了櫃內，完美地融入其他玩具擺設中。傑克坦言被納堤的「隱身術」嚇倒，無法想像擁有一雙短腿的牠到底是如何跳上櫃子。除了傑克外，逾兩萬名網民也同樣被納堤驚呆，紛紛驚嘆牠實在隱藏得天衣無縫！

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