【貓狗牙齒護理】愛協獸醫教如何刷牙、防牙石　6個技巧爸媽必學

貓狗常有口腔問題，很大原因是牠們沒法好好地清理自己的牙齒，牠們不像人類般會自動自覺去刷牙，令口腔常積聚牙菌膜、牙石。愛協獸醫在此便提供了保持貓狗牙齒健康的方法，並表示刷牙雖然很重要，但有一件事更應注意。

此文章轉載自香港愛護動物協會《足印》雜誌109期。

口腔衞生對寵物的舒適和健康有著重大的影響，以下是一些獲證實對貓狗口腔衞生有幫助的方法。全部方法目標均以減少牙菌膜積聚、阻止牙菌膜礦物化形成牙石為目標，以預防或控制牙周病。關鍵不一定是使用哪種方法，而是要定期及長期使用。

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與狗隻不同，貓隻在接受家庭口腔衞生方面可能非常固執。你可能需要嘗試不同的方法，以找到貓隻最能接受的方法，而可用方法則如狗隻可用的相同︰包括刷牙、手指牙刷、沖洗液或啫喱及潔齒處方糧，以保持口腔衞生。

如欲了解更多詳情或觀看牙科護理的視頻，請登入網站：https://www.spca.org.hk/ch/veterinary/preventative-pet-health/dental-care

如果有任何問題或疑慮，請諮詢你的獸醫！

此文章轉載自香港愛護動物協會足印雜誌109期。

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