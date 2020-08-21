比特犬離家出走找到真愛　原主人忍痛　作了一個令人佩服的決定

狗狗應該也有權利，自己去找合適的家人。 在美國，有網民分享了她家突然出現了一隻自來狗的故事。這狗狗很乖巧地突然出現在家大門外，而且很是親人。在檢查有沒有晶片，以及在社交媒體上替牠尋原主人不果後，家人滿以為牠是流浪狗，並接納牠成為一家人。沒料到突然原主人出現，令她大失預算。

一隻突然出現的狗狗，令Lakisha一家感到驚喜萬分。（Lakisha Smith）

這個結局神扭轉的自來狗故事，來自美國網民分享。Lakisha Smith指幾個月前，一隻比特犬突然出在家門外，牠熱情又親人，很快便俘虜了全家人的心。

但沒想到有一天，狗狗的原主人突然出現，並表示要接走牠。當時Lakisha全家都有點傷感，但沒料到狗狗一個舉動，卻令原主人改變了主意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看狗狗做了什麼，令原主人改變了心意！】

Pappy真的很幸運，最終牠憑自己的努力，爭取到可以與最合適的家人在一起。也很佩服原主人作出的行為，如果不是這樣，狗狗便沒可能留在Lakisha家裏。

領養別棄養，把毛孩帶回家，就應是一生一世的承諾，要待牠們好！可以不愛，請別傷害。「牠，是你人生的一部分。你，是牠的一生所有！」

【要時刻對毛孩好，如果已不愛，可以找動保機構協助，絕不應虐待。點擊圖片放大看，這隻狗狗是如何被虐待成這樣的！實在令人痛心！】