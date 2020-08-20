雪橇偷溜出街玩　全家準備發尋狗啟示　坑渠傳慘叫聲爸拉出巨灰鼠

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雪橇犬（二哈）時常會鬧出不少爆笑的蠢事，讓飼主哭笑不得，這次的主角Sora也不例外。

居住在台灣的雪橇犬Sora，日前趁著媽外出洗衣服時偷溜出門，及後家人搜遍住處附近都找不到牠，直至回家聽到牠的聲音才發現牠跑到屋外的水溝裏！而且還變種成一隻巨大灰鼠......

Sora是隻很愛玩的雪橇犬。（受訪者提供）

日前（8月16日），雪橇犬Sora在早上尾隨著媽媽跑到屋外。沒多久，媽屋內很安靜，才發現Sora不見了！於是全家人立即出動尋狗，結果找了好一陣子都找不到牠......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

姐幸小姐接受《香港01》訪問提及，「原本以為找不到，我要準備上網發尋狗啟示時，便看到遠處的媽媽一直跟我揮手。」她看到爸媽在家外的水溝忙著，然後在水溝拉出了一隻巨型的「老鼠」。

▾頑皮的Sora竟然跑進水溝裏，變身成一隻巨型老鼠？點撃圖片放大，看真身▾

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「我真的邊哭邊跑過去，看到狗瞬間眼淚都乾了，牠全是水溝味道，還有一些油垢。」他們家旁就是一家烤鴨廠，所以水溝會比較特別骯髒，而且還帶點油垢，所以看起來十足一隻巨型老鼠，「發現的時候，牠還一直舔身體，一臉懵懂樣子。」

結果他們為了洗走Sora身上的油垢、氣味，前後幫牠洗了4次澡。她笑說，「洗澡的時候，Sora還一直唉唉叫，不知道牠在抱怨什麼。」

【雪橇犬這麼可愛，真的是人見人愛。點擊圖片放大看，雪橇犬含情脈脈地照顧家中新成員】

毛孩愛家人，牠們深厚的愛，真的令人感到安慰。在英國有對夫婦剛誕下女嬰，沒想到家中3隻毛孩，已自動請纓擔任保母，而且盡忠職守，時刻用親切柔和的目光緊盯着嬰兒。這充滿母愛的行為被網民留意到，更笑指毛孩們是否弄錯了什麼「不是你的嬰兒呀！」

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