【不棄養】貓被岳母冤枉是致癌元兇　爸堅拒棄養最終結局超幸福

毛孩們可愛的外表、窩心的舉動，總能給予人們心靈慰藉，偶爾更會帶來意想不到的奇蹟。台灣一名網民去年確診二期肝癌，需緊急切除肝臟保命，他的家人在同時藉詞發揮，認定家中的貓是致癌原因。他堅決拒絕送走愛貓，病情後來隨之好轉，現時更完全痊癒！

台灣網民陳先生和太太養有3隻貓，他們早已把愛貓當成親生子女般疼愛，可惜岳母一直也對貓咪們看不順眼。去年11月，陳先生確診二期肝癌，岳母更借此契機連珠炮發地指責貓咪為發病主因，多次命令陳先生夫婦將3隻貓咪送走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民陳先生和太太養有3隻貓。（受訪者提供）

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陳先生的岳母更說服了陳母，以貓毛會影響家中空氣質素為由，一同提出送走貓咪的建議，但隨即遭陳先生夫婦拒絕。就在長輩們七嘴八舌地發表意見時，陳先生看著愛貓們無辜的眼神，終按耐不住厲聲反駁：「我生病並不是牠們害的，為什麼要懲罰牠們？我不會讓牠們離開我，除非我死！」長輩們在聽到他的一番話後便立即噤聲，打消念頭。

陳先生接受《香港01》訪問時指，患癌後完想過要送走愛貓，面對岳母的建議更是絲毫沒有動搖，「與其說我給了牠們幸福，不如說我的靈魂因牠們而得到救贖。」在堅拒棄養的大半年後，奇蹟終降臨在陳先生身上，不少網民得悉其經歷後也驚嘆神奇，大呼「好人真的有好報！」

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