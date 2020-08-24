84歲爺爺浴室跌倒　16小時無人救　黑白貓「聽懂暗號」扭轉結局

貓狗們雖然無法說話，但在危急關頭，說不定牠們也可以救你一命！美國一位獨居的84歲爺爺在家意外滑倒，但因電話不在身旁而無法求救，被逼在浴室攤坐了整整16小時。因無人得知他的慘況，他在走投無路下只得向其愛貓求救，結局終讓他喜出望外。

美國密歇根州的一名84歲長者早前在家滑倒，動彈不得，而且更求助無門，險些釀成悲劇。他整整16小時無法起身，直至凌晨才獲救，而救星竟然是他的愛貓Fluffy！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

84歲的Ron Williams在家意外滑倒，在整整16小時後才獲救。（Fox 17）

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事發於今年6月，84歲的Ron Williams早上8時多在浴室跌倒，無法自行站起來，更糟的是電話因被放在洗手盆旁邊，他伸盡雙手也未能觸及，所以無法向他人求救。他的手被身體壓住，隨著時間流逝而逐漸麻痺，令他倍添無助。

就在Ron絕望之際，他突然意識到其實自己並非孤一人，因愛貓Fluffy一直也在浴室！他事後接受訪問時表示，Fluffy是他當時唯一的希望，「牠是我的英雄。」他決定向Fluffy求救，而Fluffy似乎聽懂了他的意思，立即出手幫助，讓他終成功獲救，最後幸好並無大礙。他事後接受訪問時也不禁哽咽：「全靠牠（Fluffy），我才還能在這裏說話。我在死去之前絕對不會讓牠離開我。」

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