鬼節七月十四｜監視器拍到亡貓影　爸向風水師求助　下秒即淚崩

踏入農曆七月，又到了「鬼門關」大開的時期，也許有人會因此而害怕，但對有些曾痛失所愛的人而言，這個日子其實毫不可怕。一名網民早前分享了一段奇異經歷，指在鬼門關開的前一天，突然看見一團白影出現在家中，背後真相令他泣不成聲。

本月中（19日）正是踏入農曆七月的日子，而台灣網民Kane和老婆在當時恰好正在墾丁度假。因家中養有貓咪，他們在旅遊期間也不忘查看家中的閉路電視片段，觀察愛貓狀況，誰料卻看到意料之外的驚喜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

台灣網民Kane和老婆上週遇上了一宗靈異事件。（受訪者提供）

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在片段中清楚可見，Kane的貓咪站在茶几上，旁邊突然有一團白影飛快地閃過，貓咪的目光則一直追隨著白影。但在短短兩秒後，該團白影隨即消失，一旁的貓咪隨即疑惑地上前查看。Kane接受《香港01》訪問時表示，其實看到片段時並沒特別在意，直至他把片段傳給一位玄學師傅，聽到對方的回答後，他的回憶才頓時湧上心頭，瞬間哭成淚人。

愛貓意外逝世造成打擊

黑貓卡夢去年因意外逝世，對Kane造成極大打擊，因此看到愛貓「回來」，他坦言驚喜又感動，「本來還想說搬了兩次家，不知道牠會不會找不到我們 ，想不到這聰明的小鬼還會回家看看。」雖然白影出現的時間十分短暫，但對Kane來說已是極大的安慰，「不管怎樣我寧願相信是牠回來。想跟家裏有小朋友（寵物）離開的朋友說，不用擔心，牠們會一直在你身邊陪著你。」

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