虎斑貓每天抓貓糧包裝　以為牠討吃　媽知道真相後超內疚

貓貓們就如小孩般，牠們無法用言語準確地表達感受，但總會在行為上留下不少「蛛絲馬跡」，讓你推測其心思。一名網民早前發現其愛貓突然狂討吃，但每次只吃幾口便會走開，令她百思不得其解，直至有天她終於透過塔羅牌讀懂貓咪的真正心思。

台灣網民王小姐養有兩隻貓咪，分別是虎斑貓「燒餅」和異國短毛貓「奶茶」。雖然貓咪們平日關係不錯，但原來燒餅的內心一直埋藏著一個小秘密。約從兩年前起，向來食量不大的燒餅突然不斷討吃，古怪行為讓王小姐大感困惑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

虎斑貓「燒餅」現年約5歲。（受訪者提供）

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王小姐接受《香港01》訪問時表示，燒餅每晚也在不斷討食物和水，「8點吃完晚餐不到30分鐘（半個罐罐），又要吃乾糧，整晚就是一直重覆討食物，大約吃到半夜1點。」然而，燒餅討吃原因卻並非出於飢渴，王小姐補充指：「餅餅食量很小，都吃幾口就跑了。」直到去年，王小姐透過塔羅牌占卜，終於解開了燒餅討吃之謎。

得悉真相後，王小姐直言感到心疼，決定日後加倍關心燒餅，「現在我回家先叫餅餅，每天抱牠一下，一直給牠點心，不會生他氣，會盡量滿足他的需要。」雖然燒餅討吃的背後藏著心酸的理由，但網民們看到牠討吃的動作後，不禁紛紛大讚牠可愛，笑言：「要是我家的貓，早就自己咬破袋子吃到飽。」

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