菲律賓｜狗狗全身被染成橙黑老虎紋　狗主這樣辯解　網民超氣憤

別因為個人的喜好，而隨意替毛孩染毛。 近日在網絡瘋傳一張狗狗被染成橙黑老虎斑紋的相片，令網民紛紛熱議。驟眼遠看，真的與老虎十分相似，雖然可引起成為話題，但染毛對狗狗的傷害，卻可能極深遠。就連動保組織也出來指，染色劑往往含有毒性，就算聲稱對寵物無害，還是不建議使用。

這宗令人氣憤的消息，來自菲律賓網民分享。有網民指在上周三（8月26日），當時正駕電單車回家，卻在路邊遇到一隻全身被染成老虎紋顏色的狗。他表示：「第一眼看到，還以為有老虎出沒！」細心看清楚，才知這是隻可憐的狗狗！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何這隻狗狗會被人染成這樣，看看狗主有何解釋】

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縱使狗主指染毛劑沒問題，而且是專門給狗隻用的產品。但不少動保組織都曾表示，染毛往往只是主人的個人樂趣喜好，對毛孩來說是折磨。即使產品聲稱對毛孩無害，但仍不建議使用。加上毛孩使用染色劑後，會令牠們感到不安，心理上造成恐慌。

這貓咪便因染毛，導致中毒而死。(mirror)

2015時，在俄羅斯便有人想引起關注，將家中貓咪染成粉紅色，最終貓咪因攝取過量顏料致血液中毒身亡。這些事件都應引以為戒，不應再犯同樣的錯。

【我們都應好好對狗狗，不應因個人喜好而令牠們受苦。就像雪橇犬這麼可愛，真的是人見人愛。點擊圖片放大看，雪橇犬含情脈脈地照顧家中新成員】