羅馬尼亞｜越野單車手山區跌斷骨　流浪狗做出人性舉動救他一命

狗狗從來不與人計較，牠是人類最忠誠的朋友。在羅馬尼亞，有單車手夜間獨自騎車到山區練習，沒想到卻發生意外，摔倒在地上不能走動，在四野無人之際，卻遇到一隻狗狗。而這時狗狗更做了一個窩心舉動，保住了單車手一命，令他極之感動。

救護員來到時，只見Martin已瑟縮起來，因山區的氣溫急降得很快。（fb@Jandarmeria Caraș-Severin）

這宗單車意外發生在羅馬尼亞西部山區，一名單車手Martin Ion在夜間練習越野路線，當時他騎車到山區，不小心撞上地面不平的小坑，令他整個人摔倒地上。他發覺自己應該是脫臼了，根本沒法走動。只得致電求助，在等候期間，一隻陌生的流浪狗慢慢靠近，並做了一個令他感到心頭一暖的舉動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看看這隻陌生的流浪狗，牠究竟做了什麼令單車手感動萬分】

+ 7 + 6 + 5

狗狗的舉動，令來救援的醫護人員也受感動。在大家都安全落山後，狗狗也被送到當地的動物收容中心。牠的無私奉獻精神很受關注，幾天內已有人願意領養牠回家。

現在，狗狗已有一個新家庭，不用再在山區裏受寒風吹拂，也不用再挨飢抵餓。希望所有浪浪，都盡快找到一個溫暖的家！

【任何狗狗都值得被愛，要時刻對毛孩好，如果已不愛，可以找動保機構協助，絕不應虐待。點擊圖片放大看，這隻狗狗是如何被虐待成這樣的！實在令人痛心！】