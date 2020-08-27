【老狗】行山遇超毒響尾蛇　11歲約瑟爹利上前護主　結局是...

狗狗是人類的好朋友，牠時刻都會守候保護主人。在美國，有狗狗陪主人行山時，路上遇到一條響尾蛇。牠無聲無息地勇敢上前，隻身挑戰毒蛇，最終結局會如何呢？

不用怕，遇到什麼我都會守護大家。（fb@Alex Diede）

事件發生在8月初，生活在美國南卡羅來納州的Devin Diede與妻子Alex，帶着約瑟爹利Bear到Black Hills National Forest行山，沒料到途中遇上一條響尾蛇。當時Diede夫婦並沒有為意，直到約瑟爹利Bear主動出擊，這時他們才留意到不遠處有蛇在逃竄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟約瑟爹利Bear與上響尾蛇，勇敢上前搏鬥後，牠最終結局如何？】

Bear很堅強勇敢，是真正的大英雄。 Alex Diede

Alex表示，她從沒料到行這段山路會遇到響尾蛇，更沒想過年老的Bear會這麼勇敢，單獨挑戰毒蛇。「如果不是牠把毒蛇趕走，我們便極有可能被蛇咬傷，牠真的很勇敢，值得表揚！」

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有些狗狗會護主人，但有些狗狗卻是破壞王！在英國，有隻小狗便因破壞力驚人而上了報紙，更引起不少人討論。因為這隻目前只有1歲的鬥牛犬，竟然在3小時內，把家裏的家具破壞殆盡，牠的破壞力實在很驚人。