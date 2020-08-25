聰明哥基主人打機冇人理眼神超哀怨　一Quit Game即刻勁興奮

2020 年新冠肺炎疫情都直接掀起了「全民打電動」的熱潮，從任天堂 Switch《集合啦！動物森友會》、《健身環大冒險》到 PS4 重製版《Final Fantasy VII》和《最後生還者 2》都引發各國玩家討論話題。不過你是否也有過打電動到廢寢忘食、沒日沒夜，而導致家中的寵物貓咪或狗狗以哀怨的眼神盯著你瞧呢？

現在就有一隻聰明的哥基在日本網路上爆紅，原來主人在打任天堂 Switch 人氣電玩作品《任天堂明星大亂鬥系列》之時，發現狗狗一直待在電視機前，歪著頭用哀怨的眼神盯著猛打遊戲的主人瞧，因此這名網友就決定把狗狗的可愛模樣錄製下來。

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沒想到當主人結束了《任天堂明星大亂鬥系列》回合，按下 Home鍵並跳回 Switch 主介面，切掉遊戲帳號的那一瞬間，這隻聰明的哥基立刻察覺到主人已經打完電動，而興奮起身搖尾巴要主人帶牠出門散步，引發大量網友狂讚狗狗實在太可愛。

千萬別錯過這隻哥基機靈的那一瞬間反應，影片一出很快就引爆超過 11 萬網友狂讚，不少人留言笑說：「狗狗太可愛了，這麼怎麼捨得不帶牠出門！」、「全身都是戲的哥基」、「聰明的小寶貝」、「狗狗的眼神太搞笑了，一直在伺機」，你家的寵物是否也曾經出現過同樣的反應舉動呢？

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