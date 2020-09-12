唐貓│開監視器見兩貓熟睡嬰兒床　眼利網民一句突破盲點

不少人都會把貓狗當作自己的「寶貝」、「孩子」，但當兒子變了貓咪呢？ 有位港媽日前在社交平台發布了一張照片，指原本打開閉路電視想看一看嬰兒床上的兒子，卻意外看到家中兩隻貓咪溫馨的合照。她把貓照分享到社交平台，卻引來無數網民遐想：「個BB呢？」

港媽打開閉路電視卻只看到貓咪們。（受訪者提供）

港媽Andrea家裏育有一個4個月大的兒子。由於工作關係，Andrea的兒子白天會由工人姐姐照顧，所以她在嬰兒床上裝了閉路電視，好讓她隨時都可以看到兒子的情況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「當你開cam想睇吓BB，但係發現咁嘅畫面，係咪覺得仲sweet過見到BB呢？」Andrea接受《香港01》記者訪問時指出，日前，她打開閉路電視想看一看兒子，卻意外只見兩隻貓咪。然而，這張照片卻引來網民無數的想像......

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到底BB在哪兒呢？Andrea稍後指出，BB原來被抱到客廳，所以照片才看不到他。對於照片引起廣大網民的遐想，她指出：「見到咁多人咁開心，我當然喜出望外，同埋大家嘅留言都真係好搞笑！」你看到上述的照片時，又聯想到什麼呢？

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