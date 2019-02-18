狗狗總是討吃　4個技巧讓貪吃狗戒掉壞習慣

基本上每隻狗狗都是貪吃的，無論主人手上拿著什麼來吃，牠總是要搶著吃。 不過，這討食行為不應助長，因為狗狗亂吃人類的食物，可能因高鹽高糖而令腸胃產生不適，出現嘔吐等情況。如長此下去，更可能令狗狗腎功能負擔過大，出現腎衰竭等問題。因此，寵主應替狗狗盡早戒掉討吃的壞習慣，以免影響到身體健康。

【1】不心軟

縱然狗狗用水汪汪的眼睛盯著你，但也不能因此而心軟。許多人類的食物，對狗狗來說是太鹹或太甜了，高鈉會對狗狗腎臟帶來極大負擔，不應隨意將自己手中的零食餵飼給狗狗。另外，許多人類食物裡有木糖醇成分，狗狗吃下少許已會嚴重不適，出現嘔吐甚至死亡。所以，無論狗狗有多可愛，也不應心軟將人類的食物隨意餵狗。

如果很容易心軟的話，無法忍受狗狗可愛的眼神或表情，又或是牠那可憐兮兮的嗚咽聲，那麼你在進餐時，就不應讓狗狗留在身邊。在吃零食、水果時，可能也要暫時讓狗狗回到籠子裡去。絕不心軟，才能讓狗狗明白到無論牠怎樣裝出可憐樣，主人也不會把狗糧以外的東西餵牠。

口水直流、眼睛盯著美食，但要管教好狗狗，就絕不能心軟，這也是為狗狗健康著想。（Getty Images）

【2】清晰指令

除了不應心軟外，還要盡早訓練好狗狗能聽懂指令，並用清晰指令去禁止狗狗亂吃亂翻東西。有時候不是有心餵飼，而是狗狗太機警了，食物掉了在地上，牠便在一瞬間吞了進肚裡，要制止也來不及。因此，平日的訓練管教最為重要。應訓練狗狗聽從指令，當發出stop命令時，狗狗應停止所有行動，這不止能減少誤食的機會，亦能減少狗狗在街上亂吃東西的危險。

縱然狗狗表露出不甘心的樣子，但要牠聽從指令也是對牠好。（Getty Images）

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【3】適時獎勵

如果你家狗狗很貪吃，這時只能靠訓練去改善這問題。找朋友拿著食物去吸引狗狗的注意力，當狗狗發現並奔過去，搖著尾巴在討吃時，這時你便要出來及時制止，並對牠嚴肅地說「不可以」。必要時，要用手按住狗狗的身體，阻止其向目標衝過去。如果狗狗聽話，靜了下來，這時應給予讚美作獎勵，牠是能感受到，一方面增進人狗間感情，同時也能改善討吃的壞習慣。

如果狗狗聽話，記得好好地讚揚牠，狗狗其實很喜歡被主人讚美的。（Getty Images）

【4】定時餵食

雖然狗狗不懂看時間，但牠也有生理時鐘，特別是對吃飯，牠們都清楚知道什麼時候要在哪裡等開飯。因此主人應定時餵食，養成良好的飲食習慣，最好就是主人與狗狗在同一時段用餐，那麼狗狗便不會有太強烈的意欲去在你跟前討食。

定時餵食，也能減少狗狗出現討吃的機會。（Getty Images）

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當狗狗想吃你手裡的東西時，你還可以用其他方法去轉移牠的注意力，例如是帶牠去散步，給牠玩具，甚至是假裝沒看到，總之就是不能亂餵。要狗狗養成好習慣，關鍵在於寵主，要堅持到底，狗狗才能養成良好習慣，也是為牠身體健康著想，做個盡責的寵主。