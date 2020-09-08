領養貓│獨居伯伯突離世　21隻貓差點交漁護署處理　毛守急尋領養

不少人都會養寵物互相作伴，然而，主人一旦不幸離世，這些可愛的毛孩便成為遺孤。 昨日（9月7日），動保機構「毛孩守護者」接到市民求助，指有位獨居伯伯突然離世，屋內21隻貓咪頓成孤兒，需急尋暫托者或領養者。

貓咪各自霸佔單位各處休息，即使面對陌生人，也沒有作出攻擊。（facebook圖片：毛孩守護者）

昨日（9月7日），毛孩守護者在facebook專貢發文指，收到市民緊急求助，有21隻貓咪急需暫托或領養，引起不少網民關注。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

毛孩守護者創辦人陸家捷（Kent）接受《香港01》訪問指，事主是一名獨居伯伯，他日前突然離世，業主將於本周三（9月9日）回收有關單位，假如屆時貓隻仍未有去向，業主將通知漁農自然護理署處理，好心鄰居得悉此事後，立即聯絡毛守尋求協助。

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Kent昨日到場視察貓隻狀況，他指單位約200呎，屋內住了21隻貓咪，當中有15隻成貓、6隻幼貓，大多數為唐貓，其健康大致良好，唯少數有呼吸道感染跡象。全數貓隻都乾淨、親人，並不抗拒陌生人撫摸。Kent從以上種種跡象，推斷出貓主曾經用心照顧牠們，可惜突如其來的意外，令牠們成為孤兒。

目前正為該21隻貓咪尋找暫托或領養，目前已有15位暫托義工主動聯絡Kent，表示可以暫時照顧貓咪，只剩下6隻貓咪仍未有義工接管。同時，亦有6位愛貓人士打算領養貓隻。

如市民有意暫托或領養小貓，可WhatsApp 95430498聯絡，並列明以下資料：姓名、居住地區、暫托數量及時間、家中動物數量及種類（如有）。暫托者住處必須裝有貓網，如暫托幼貓需具相關經驗。

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