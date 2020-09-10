不列塔尼獵犬｜遇車禍截肢身殘志不殘　每日堅持做超勵志舉動

生命可貴，縱然面對難困，仍應勇敢克服！ 這隻狗狗因車禍而失去右前肢，而左前肢也受了重傷需要動手術，但狗狗從沒有因此而悶悶不樂。牠用自己獨有的方式來走動，積極地面對挑戰，並給予身邊人無窮的正能量！

Dexte不屈不撓的精神，很值得大家學習。（ig@dexterdogouray）

堅強的狗狗從沒因失去了前肢而氣餒，牠還是熱愛生命，快樂地度過每一天。這隻令人印象深刻的狗狗叫Dexter，是隻不列塔尼獵犬，牠與爸媽生活在美國科羅拉多州的烏雷。4年前，牠因一宗嚴重車禍，不幸地前肢受重傷，幾乎從此沒法走路。

但Dexter從容地面對生命中的種種困難，以橫強的生命力克服所有挑戰，更創出自己獨有的走路方式。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民看到Dexter如此堅強地面對困難，都被感動了！「很勇敢的狗狗！讓人覺得很溫暖」、「堅強的孩子，希望牠永遠健康快樂」、「勇敢的狗狗與愛牠的主人在一起，真幸福」、「加油，你做得很好，是勇敢的生命鬥士。」、「生命可貴！你的正能量我們都收到了。」

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在英國，有隻小狗便因破壞力驚人而上了報紙，更引起不少人討論。因為這隻目前只有1歲的鬥牛犬，竟然在3小時內，把家裏的家具破壞殆盡，牠的破壞力實在很驚人。

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