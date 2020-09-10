等於人類百歲！21歲長壽貓患腎衰竭3年還超精神　爸爆4大長壽秘訣

寵物跟人一樣都會生老病死。 台灣有隻21歲三色貓，牠在3年前確診患上腎衰竭，令爸爸大受打擊。他嘗試用各種方法保持貓咪的健康，卻發現牠的情況每況愈下。爸最後改變心態，以4招令貓活得更長壽。

妹妹「老佛爺」3年前不幸患上腎衰竭，爸爸用4招幫牠活得更長命。（受訪者提供）

21歲的三色貓「老佛爺」妹妹，牠在19歲那年不幸患上腎衰竭，這個消息讓爸爸Steven大受打擊。他接受《香港01》訪問時表示，「因為是初期，症狀就是胃口不好、不喝水，後續有便秘的問題，沒有嚴重到需要安樂！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初，他讓老佛爺進食處方貓罐，試圖從飲食入手，改善牠的健康。然而，處方糧的淡而無味，令老佛爺失去食欲，「我知道醫生有辦法讓她活著，但沒辦法讓她活得有品質。」

老佛爺不吃不喝，令牠的情況持續轉差。爸在朋友的勸導下改變心態，認為老佛爺已經有一定年紀，與其處處強迫牠，不如讓牠快樂渡過餘生。於是改變牠的生活模式，結果老佛爺的精神也開始好起來，現在還超精神！完全不像快22歲的老貓。

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「這不是唯一的方法，寵物與飼主應該會有更多的方法啟動寵物的療癒力量。」Steven不時會把老佛爺的照片分享到facebook群組，跟大家分享牠的精彩生活，不少網民看完老佛爺的照片，都大讚牠外表年輕！牠下個月（10月）就要滿22歲，但外表看起來一點也不老，網民更把牠封為「凍齡美魔女」。

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