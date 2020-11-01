4歲柴犬小惡霸狂拆家遭棄養4次　媽媽用對這方法　小柴變人見人愛

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每隻狗狗性格不同，或許不是全都和藹可親，很得人緣，但牠們全都值得被愛。

在台灣，有隻才4歲的黑柴，便因百厭神經質愛拆家，已被易手5次。年輕媽媽接手後，決意要用盡一切方法，令牠變成一隻人見人愛的天使柴！

牠就是黑柴錢錢，今年才4歲，但卻擁有一段不愉快的往事。（受訪者提供）

這隻被人多次棄養的黑柴叫錢錢，是女孩子來的，今年才4歲，但卻已轉換了5次主人。媽媽在接錢錢回家後，便已發覺牠的性格特別難纏，很不配合，有時又會作出咬人姿勢，晚上更會吠叫。

這些種種的行為，都很不討人喜歡，容易被人覺得難教。不過，媽媽認為狗狗就像人，有自己的情緒脾氣，只要互相建立起信任，一切便可改變。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看故事，究竟這些不討人喜歡的黑柴，如何變成人見人愛的天使柴呢？】

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錢錢的媽媽接受《香港01》訪問時表示，現在的錢錢完全是隻天使柴。「我覺得或許是現在錢錢發現不用用這些行為（惡作劇搗亂），也會有人主動關愛牠，所以才變得非常乖巧，而且我生病哭泣時，錢錢總是會來蹭蹭我安慰我，甚至把牠珍愛的小恐龍玩具拿給我（平常不讓人碰的玩具），所以牠真的是天使柴。」

想看到更多黑柴錢錢的有趣事，可讚好牠的Facebook專頁「我是黑柴錢錢，黑柴錢錢是我」！

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