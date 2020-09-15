台灣環島遊｜唐狗放風突滾泥巴　泥漿覆蓋秒變大灰狼　媽一見崩潰

身為寵物主人的你，應該對主子的樣子非常熟悉，每一個特徵都記得一清二楚。但日前台灣就有寵主不認得自己的狗狗，在社交平台鬧出天大笑話，事緣主人帶家中兩隻狗狗「伍迪」及「巴斯」在台灣環島遊，期間狗狗去了泥地玩，全身都被泥漿覆蓋，頓時變成「大灰狼」，令主人不禁高呼「請問有人看到他嗎？」。

主人Daphne Pai養了兩隻唐狗，分別是8歲的伍迪，以及3歲的巴斯。（受訪者提供）

狗主Daphne Pai接受《香港01》訪問時表示，自己剛剛離職，很久沒放長假，故決定開車帶伍迪及巴斯在台灣環島旅遊一圈，為期23天。主人指基於一人兩狗的關係，環島遊很多行程都是去寵物泳池玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初，主子們一到泳池都非常興奮，但玩了很多次水後，慢慢已經不想游泳。所以，一到達台南站的寵物泳池，牠們立刻各自分開放風，巴斯對在場姐姐們十分有興趣，伍迪則自己在草地上滾泥巴，玩得樂亦無窮。等到牠們放風完畢，主人才驚訝怎麼不見了伍迪，原來伍迪突然變了一座「雕像」！

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主人Daphne Pai指，目前他們正在台灣南部墾丁，天氣十分晴朗，她希望能在餘下的日子，繼續與狗狗享受悠長假期，增進彼此間的感情。

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