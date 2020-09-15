大丹犬與拉布拉多犬戀上　高牆阻見面　隔壁爸爸用超聰明方法撮合

狗狗之間的感情，可以是很純真像個小孩，有時候牠們只是想多看對方一面已足夠。 在美國，兩隻大丹犬最近有了新鄰居，就是一隻可愛的啡色拉布拉多犬。牠們一見鍾情，彼此結下深厚感情。但始終一牆之隔，雖然大丹站起來時已看到隔壁的小拉，但小拉用盡全力站起來，還是差了一小點距離。

兩隻大丹犬都很高興，因為有新鄰居搬來而且帶着狗狗。（ig@vito.and.bambino）

生活在美國Boise的大丹犬Vito與Bambino，近日有新鄰居搬來，而且是隻咖啡色的拉布拉多犬。牠們彼此一見如故，每次見面時都很熱情，總要互相親吻，嗅聞對方好一陣子才滿足。

雖然只是住在附近，只是一牆之隔，而大丹犬站起來時，已能看到隔壁，但小拉因體型較小，站起來還看不到對方，令小拉感到失望。不過，小拉爸爸隨即已想到方法，可輕易地讓狗狗們看到對方，以慰藉相思之苦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗狗的感情真的很純很真，牠們只是想多看對方一面，已心滿意足。在這個窩心故事裏，狗狗的爸爸媽媽都很體貼，知道狗狗們喜歡玩在一起，一點也不介意牠們多親近。其實，只要多走一步，一些簡單的舉動，已可以令狗狗樂上大半天！

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在英國，有隻小狗便因破壞力驚人而上了報紙，更引起不少人討論。因為這隻目前只有1歲的鬥牛犬，竟然在3小時內，把家裏的家具破壞殆盡，牠的破壞力實在很驚人。

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