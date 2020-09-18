麝香貓被利用產貓屎咖啡　動保PETA揭地獄真相　長期困籠超殘酷

印尼「貓屎咖啡」被稱為世上最昂貴的咖啡，全因它的製作過程非常「複雜」，需要借助到「麝香貓」才能製作出非同凡響的咖啡。 去年，亞洲善待動物組織（PETA）暗訪了印尼峇里島10家生產「貓屎咖啡」的農場，發現不少麝香貓都受到殘酷的對待。

日前（9月9日）亞洲善待動物組織（PETA）在facebook上載了一段有關「貓屎咖啡」的影片，指PETA的調查員去年曾經暗訪印尼峇里島10家生產「貓屎咖啡」的麝香貓農場。經調查發現，每家農場都把麝香貓「囚禁」在骯髒狹小的鐵籠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓屎咖啡豆價格曾經高達每公斤500美元，被世人稱為「世界上最昂貴」的咖啡。這種天價咖啡豆依靠麝香貓所生產。由於麝香貓喜歡進食咖啡果實，牠排泄出來的咖啡豆帶有獨特的香味，因此印尼有不少農場都會把麝香貓囚禁在狹小的鐵籠裏，迫牠們整天整夜進食咖啡果實，生產貓屎咖啡豆。然而，這些利用牠們賺取金錢的人們，卻沒有善待牠們。

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農場持續虐待這些麝香貓，迫牠們生產出昂貴的貓屎咖啡豆。然而，當地導遊向旅客介紹「貓屎咖啡豆」時，卻訛稱由野生麝香貓生產，並從森林收集回來，意圖欺騙消費者，讓他們安心的喝下追些黑心咖啡豆。

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