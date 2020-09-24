唐狗│媽嫌煩說要棄養孩子　差點被罵不負責任　看真點才知是誤會

狗狗非常懂性，很多寵主都會把狗狗當作孩子看待。 台灣有位狗主日前在一個寵物社交群組發文，劈頭第一句就表明是「送養文」，指女兒很愛哭、很吵、很鬧、很煩，很多網民看到當場生氣想留言罵她，看清楚一點卻發現笑點。

台灣狗主朱大勤家裏養了一隻名叫「豆腐」的唐狗女。日前，她在寵物社交群組發表了一篇「送養文」，指家女兒「很愛哭、很吵、很鬧、很煩」，結果引來網民極大迴響。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她接受《香港01》訪問指，豆腐是她拯救回來的狗狗，原本打算幫牠找個好主人，結果一直都沒有人領養牠，她就決定自己養，「救援回來，送不出去，然後越來越胖。那天在客廳看電視，豆腐過來給我抱，我老公拍下這照片。」當網民以為她是為不負責任的狗主、準備要開罵時，卻發現爆笑真相。

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「牠很可愛、很貼心、很愛吃也很萌。牠在妹妹出生前很受寵，現在只能趁隙爭寵，但她們感情很好。」別以為媽只寵妹妹，妹妹哭鬧時，她還是會去抱她、哄她。「妹妹有成群哥姐，如果牠們的妹妹不在，我會被咬死。」

她把照片分享到facebook群組「米克斯傳奇」，轉眼間便獲得近3千網民點讚，不少網民都留言指：「妳才捨不得呢」、「誰才是親生的」、「認養這個，感覺虧大了」。

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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