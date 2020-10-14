金毛尋回犬想要出街街　苦纏貪睡爸爸不成功　絕招一出願望秒實現

撰文：何東緯
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狗狗想要出門散步的心，到底有多強烈呢？
在日本，有隻金毛尋回犬因爸爸睡賴覺，遲了還未出門，於是牠使出了絕招，令爸爸秒清醒過來，不得不即時帶牠外出散步。
爸爸我這麼可愛，快帶我出門散步可以嗎？（ig@g_joy_0918）
這隻可愛的金毛尋回犬叫Joy（ジョイ），作為一隻狗狗，每天外出散步是牠的狗生大事。但是，這天爸爸卻賴在床上，遲遲不肯起來帶牠去散步。金毛Joy用盡方法，爸爸還是不揪不睬，在逼不得已的情況下，牠竟然用這方法，令爸爸在一瞬間完全清醒過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看，這金毛Joy用了什麼方法，令爸爸不得不即時起床帶牠出門散步】
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其實Joy平時不會這麼霸道逼爸爸起床，因為牠本身就很貪睡，在IG裏有不少牠的可愛睡姿。
這次網民看到Joy的有趣行為，都紛紛留言「Joy也太溫柔了」、「散步的魔力令狗狗瘋狂」、「這麼甜蜜的叫起床方法，換了是我的話也會裝睡」、「無法抵擋散步的誘惑，只好對爸爸下手了」。
▼▼▼▼▼金毛尋回犬絕對是最可愛的狗狗之一，點擊圖片放大看，這陌生女子抱著金毛阿寶痛哭的心酸原因▼▼▼▼▼
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