金毛尋回犬與海豚相戀7年　因疫情分開　重逢一刻做出超感人舉動

狗狗的朋友真的很多元化，這次的「好朋友」更是來自水裏。由於疫情關係，金毛尋回犬Gonner已和好友分開一段時間，彼此互相思念對方。就在早前日子，牠們終於可以重逢，見面一刻的相擁親吻，實在令在場的人都感受到牠們之間的真摯感情。

終於與好友相聚，牠們看來都很開心。(twitter@dog_rates)

一隻來自美國佛羅里達州的金毛尋回犬Gonner，近日因一張相片在Twitter上引起不少人討論。許多人都從沒想過，狗狗的朋友可以是天上飛的，地下走的，甚至是海裏游的。看見Gonner與好友重逢一刻，親深的親吻相，令人意會到要好好珍惜身邊人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看金毛Gonner與海豚Delta在重逢一刻做了什麼，實在太令人感動了】

金毛與海豚成密友

這隻金毛尋回犬叫Gonner，牠是美國佛羅里達州海豚研究中心（Dolphin Research Center）裏，一位職員所飼養的。在Gonner只有8個月大時，牠已隨職員一起來到研究中心，並與海豚們成為親密好友。

其中一隻叫Delta的海豚，更是Gonner的知心好友。這段感情開始在7年前，如今Delta已10歲，Gonner也已經7歲。這7年間牠們幾乎是每天都會見面，因此建立起深厚的感情。

被疫情分隔

不過，在新冠肺炎COVID-19肆虐下，社交活動都要盡量減少。Gonner與Delta已好一段日子沒見面了。早前疫情稍為減輕，Gonner終於可與Delta見面，究竟重逢的情況是如何？請點擊圖片細看。

網民笑稱這就是海溕視覺，牠看到狗狗時應是這樣。(twitter)

雖然Gonner與Della是不同物種，但牠們之間的感情是真摯動人的。藉着簡單的一吻，已能表達出無盡的心意。也很值得大家好好靜下來反思，應好好珍惜身邊人，惜取每個能相聚在一起的分秒。

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