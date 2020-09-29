很多寵主都愛貓如命，視如己出，但若果要你共用主子的用品，你又接受到嗎？本港貓主張小姐在社交平台分享，日前她的媽媽弄了一盆沙律，給家人一起享用，張小姐吃完沙律想洗碗時，在碗盆發現一件非常熟悉的物件，隨即令她目瞪口呆，非常震驚。

張小姐養了一隻雌性美國短毛貓，名叫「豆豆」，現時1歲多。（IG@doudoubb.0307）

貓主張小姐接受《香港01》訪問時指，她養了一隻1歲多的美國短毛貓「豆豆」，牠長得非常可愛，性格乖巧，全家人都非常愛惜牠，當牠是家人一樣。

張小姐指自己早前在二手平台買了兩個貓砂鏟，雖然賣家指貓砂鏟是全新，但張小姐聞到貓鏟有豆腐砂的味道，所以一直未有使用其中一個。媽媽一向喜愛下廚，曾經問過她幾次，可不可以拿貓鏟來當廚具用，不要浪費，但張小姐都堅決反對。

有日，她媽媽弄了一盆沙律，張小姐吃完沙律想洗碗時，突然在碗盆看到一件很熟悉的物件，細問之下，才赫然發現媽媽竟用了它來整沙律！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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張小姐指，媽媽到現時為止，都覺得用貓砂鏟當廚具沒什麼不妥，本身自己已經決定不會再使用這個貓砂鏟，但剛剛她發現原來媽媽自行收起了貓砂鏟，打算下次再用……

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