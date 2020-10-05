唐狗被炮仗聲嚇倒躲便利店　妹妹好奇問　店員開講最強教育課

紅雨黃雨突然而至，可以的話請讓流浪小動物有個遮風擋雨的地方。許多時，牠們只是要一個暫時的棲身之所。給予更多包容，世界會變得更美好。 這事件發生在台灣，早前的中秋夜，有網民在便利店裏遇到一隻瑟縮在地上的黑色唐狗，在詢問之下才得知這是浪浪，牠因被巨大的炮仗聲嚇到要躲起來，好心的店員見牠乖巧，便容許牠在店裏躲藏。

【點擊圖片看故事，便利店店員以行動為小女孩上了最真實的教育課】

以行動代替說教

網民大讚被店員窩心的舉動，小女孩也能感受到怎樣才是對毛孩最好，這比許多的說教課堂實際得多。

「謝謝暫時收留牠，不然在外因為害怕四處逃竄真的好危險」、「真的很害怕的眼神，謝謝有愛心的超商」、「狗狗的臉看起來真的好讓人心疼」、「這幾天真的有很多被煙火嚇到的毛孩們」、「狗協尋的社團裏，有好幾篇都是要找被嚇跑不見的狗狗」、「流浪不是牠們願意的，如果大家都能像這樣的包容一下，孩子心裏也是很感謝」。

流浪狗躲在便利店裏，蜷起來仍在驚恐中。

在留言中，有網民指在便利店裏躲炮仗巨響的浪浪，有點像他走失的狗狗，如果是真的話，希望能早日人狗重眾團圓。願所有浪浪，都早日得到一個溫暖的家。

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