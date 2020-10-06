以為貴婦狗鬧脾氣不願走路　一個月後獸醫傳來惡耗　港媽內疚淚崩

寵物不懂得利用言語跟主人溝通，只能透過微小的動作、行為來表達牠的心情、想法，假如主人理解錯誤，可能會留下不可挽回的後悔。 港媽Venus家裡養了一隻貴婦狗，牠近月開始不願意走路，原以為是牠鬧脾氣、撒嬌，結果昨天卻傳來一個令她內疚不已的消息。

「牠現在已到了最後階段。」媽媽Venus接受《香港01》訪問時指出，毛毛在今年6月開始已經沒精打采，即使Venus帶牠散步，牠亦興致索然：「我帶牠看醫生，最初醫生幫牠照x光，看到所有骨頭都正常，只是尾龍骨長了一點骨刺，於是推斷是骨刺導致牠不適。」毛毛服用藥物後，疼痛的問題總算暫時紓緩。

日前，Venus如常拿出狗袋，準備帶毛毛外出，牠立即高興地衝進衝入狗袋，「看到牠那麼開心，我打算讓牠逛久一點，豈料牠在街上走了幾步，就停了下來。」即使Venus走遠，毛毛仍然動也不動。Venus在炎熱的街上等了15分鐘，牠仍然不動如山，於是忍不住說了一句話責備，但毛毛的下一秒的舉動，卻令她往後內疚不已。

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確診患骨癌

「經過這件事後，我就決定帶牠去城大到看醫生。」醫生指狗狗腳痛有很多因素，有機會是癌症。時間轉眼來到9月底，毛毛的情況持續惡劣，右邊大脾開始出現小肉瘤，亦接連出現腹瀉。

日前毛毛下半身開始腫脹，Venus馬上帶牠看醫生，醫生再幫牠照x光，發現第一次照x光時，並沒留意到的癌細胞，並且從尾龍骨開始侵蝕到其他地方，擴散範圍非常大，Venus轉述醫生的建議指：「現在已經是毛毛的最後階段，快則三至四星期便會離開。」由於骨癌會帶來極大痛楚，如果情況不樂觀，建議讓毛毛打安樂針。

Venus的家人同意幫毛毛打針，但她堅決反對。然而，她亦不願意看到毛毛繼續被疼痛折磨，「我不希望自私地要奪走牠的生命，如果陪到，我都會盡量陪。」

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