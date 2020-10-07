鬆獅犬看電視畫面見獅子狂吠　以為牠與親戚相認　媽知真相崩潰

很多動物在家百無聊賴時，都愛看電視，消磨時間。台灣有狗主早前表示，家中的鬆獅狗「球球」平日經常坐在電視機前面，打發時間。有一天，球球看電視期間，突然衝上前一直吠，非常激動。主人原本以為球球是因為看到畫面中的獅子，而認定是同類才會那麼興奮，誰知真相原來並這麼簡單！

球球是一隻1歲7個月大的鬆獅狗，體重達27kg。（受訪者提供）

游小姐表示，球球平時很愛看電視，每晚他們開電視時，牠看見有興趣的節目會盯著看，非常緊張。早前球球如平常一樣，伏在地上看電視。突然牠衝上前不停吠叫，十分激動。游小姐看到球球的反應，非比尋常。原來電視畫面正播放著《獅子王》，她以為球球是見到同類才會那麼興奮，但後來球球吠叫的情況不同了，游小姐才發現原來事件背後有另一個原因……

▾▾▾點撃圖片放大看，主人以為鬆獅狗球球想同獅子相認，但得悉真相後超崩潰！▾▾▾

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來自台灣的鬆獅狗「肉鬆」日前到訪動物園，飼主意外發現牠與獅子相似的一面，可愛合照迷倒網民。本來從容不迫地與獅子合照的肉鬆，在獅子移動的一剎瞬間，逗趣場面令飼主也忍俊不禁。