法國鬥牛犬｜以為裝監視器上班能看狗舉動　媽見牠苦瓜臉秒後悔

主人出門上班，一定很好奇想知道寵物在家的一舉一動，所以許多主人都會加裝監視器，方便定時查看主子情況。台灣有狗主時常在社交專頁分享自家法鬥「溜溜」及「Toby」，在監視器下的搞笑影片。但日前主人出門，在外打開監視器，當她一看到眼前溜溜苦瓜臉的這幕畫面，秒速淚崩，不禁後悔加裝了監視器。

外表陽光燦爛的溜溜，原來性格非常頑皮。（Facebook@陽光男孩 溜溜&Toby の日常）

▾▾▾點擊圖片放大看，主人見到法鬥苦瓜臉秒速淚崩的過程！▾▾▾

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網民看到溜溜等待主人回家的畫面，紛紛指「下班只能立馬衝回家」、「我家的都在房間床上等門」、「看了這個都原諒溜溜了！不管他做了什麼！」、「我開監視器都看到我家狗睡很爽欸，羨慕忌妒恨啊！」。