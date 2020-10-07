法國鬥牛犬｜以為裝監視器上班能看狗舉動　媽見牠苦瓜臉秒後悔

撰文：劉詩韻
最後更新日期：
主人出門上班，一定很好奇想知道寵物在家的一舉一動，所以許多主人都會加裝監視器，方便定時查看主子情況。台灣有狗主時常在社交專頁分享自家法鬥「溜溜」及「Toby」，在監視器下的搞笑影片。但日前主人出門，在外打開監視器，當她一看到眼前溜溜苦瓜臉的這幕畫面，秒速淚崩，不禁後悔加裝了監視器。
外表陽光燦爛的溜溜，原來性格非常頑皮。（Facebook@陽光男孩 溜溜&Toby の日常）
法鬥溜溜現時兩歲多，性格活潑好動，是一名不折不扣的破壞王，經常咬爛家中衣櫃、床墊、沙發等家具，令媽媽花了不少心機照顧牠。她亦在家中加裝了監視器，觀察溜溜的一舉一動，並時常在網上分享兩名主子的搗亂影片。早前主人如常在街外查看監視器，但這次她看到的並不是法鬥們的頑皮片段，而是一段超虐心的畫面……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▾▾▾點擊圖片放大看，主人見到法鬥苦瓜臉秒速淚崩的過程！▾▾▾
+25
+25
+25
網民看到溜溜等待主人回家的畫面，紛紛指「下班只能立馬衝回家」、「我家的都在房間床上等門」、「看了這個都原諒溜溜了！不管他做了什麼！」、「我開監視器都看到我家狗睡很爽欸，羨慕忌妒恨啊！」。
▼▼▼▼▼同場加映：日本網民分享自家法鬥犬仰頭躺睡的「醜態」照片！點擊圖片了解▼▼▼▼▼