天氣轉涼流浪貓躲車底　每年十多隻貓險死　愛協教開車前三步檢查

不少流浪貓都喜歡偷偷躲藏汽車車底擋風，甚至爬進引擎取暖。假如司機開車前沒有做足檢查，貓咪有機會因引擎起動而受傷，甚至失去性命。 大部分司機都會在開車前拍一拍車身，不過香港愛護動物協會指，單單拍打車身無法杜絕意外發生，還整理了開車前的三步曲，教大家三個步驟救浪貓一命。

冬天不時有貓咪躲進汽車引擎取暖。（香港愛護動物協會提供）

據香港愛護動物協會（愛協）發言人指，2018年曾接到14宗流浪貓被困車身的求助個案，該數字在2019年上升至18宗，而2020年（截至10月7日）已有9宗。

大部分司機開車前，都會預先拍一拍車身，提醒躲藏在車底或引擎的貓隻離開。不過，愛協指單指車身未必能完全確保貓咪已經離開，更提出「開車前三步曲」，確保流浪貓能安全地離開。

▾▾▾司機拍車身還不夠？點撃圖片放大：看愛協開車前三步曲▾▾▾

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除了汽車引擎外，流浪貓亦會躲進汽車底盤其他部件，如車軸、變速箱、差動器。假如司機發現貓咪被困車底，無法自行離開，請致電香港愛護動物協會24小時熱線：2711-1000，讓愛協督察前來提供協助。

另外，愛協在2000年開始推出「貓隻領域護理計劃」，以「捕捉、絕育、放回原地」的方法減少流浪貓的數目，成功為超過75000隻流浪貓絕育，減少數以百萬計的流浪貓。為慶祝「貓隻領域護理計劃」20周年，愛協於將舉辦「情尋貓貓節」，會場設有巨型吹氣貓公仔，供大人及小朋友合照，還有街頭「尋貓遊戲」和「周日喵喵市集」。

香港愛護動物協會 情尋貓貓節 日期：2020年10月23日至11月15日 地點：灣仔利東街

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