鄭秀文德國牧羊犬畢業　Sammi與晚年Lucky仔相處　5個感人時刻

鄭秀文（Sammi）與許志文一起飼養的愛犬15歲德國牧羊犬「Lucky仔」，牠在今年6月開始身體狀況持續轉差。昨日（10月7日），Sammi在社交平台發了一張Lucky仔的照片，指牠日前已經離世，並為牠火化：「Lucky現在已經不再有病痛折磨。」

Lucky仔日前離開了大家。

德國牧羊犬「Lucky仔」原本是許志文飼養的寵物，自兩人復合後，Lucky仔就成為了Sammi的家人。她昨日撰文回顧近年跟Lucky仔一起奮鬥的日子，牠自從今年6月開始，身體狀況持續轉差。Sammi對牠無微不至。她不時在Instagram分享Lucky近況，當中充滿無數感人時刻！

▾為了讓Lucky重新走路，Sammi特意學這回事，點撃圖片放大：看感人時刻▾

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牠早年（2017年）因為神經有問題，患了一場大病。當時Sammi跟安仔連日照顧，不辭勞苦帶牠進出診所，牠的身體情況終見好轉。至今年6月，Lucky仔的情況每況愈下，牠的後腳原本已經沒有氣力，及後還開始喪失肌肉，使牠無法站立。

Lucky仔離開前的日子，連簡單的翻身亦無法辦到，所以Sammi一直無時無刻守候在牠身邊，她亦在帖文中指出：「默默回想Lucky的一點一滴，牠已經不在家，牠的精神靈魂卻存留家中每個空間。因著疫情，我們能用上百份百時間在家陪伴和照顧牠，這一刻回望，彼此也無憾。」

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