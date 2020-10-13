領養唐貓前叮囑朋友挑隻臉最乾淨　結果爸接貓那刻收「意外驚喜」

無論長相如何的貓咪，也值得被主人疼愛。 台灣有位貓主多年前從朋友那邊領養了一隻貓咪。當時科技並沒有今天發達，他只能在電話跟朋友說，想要隻花色比較少、臉比較乾淨，結果卻收到了意外的驚喜。

貓主原本想養一隻花色較少的貓咪。 （示意圖）

陳美美接受《香港01》訪問指表示，當年智能手機還沒普及，還沒法隨時隨地收發照片，於是他就跟朋友說：「幫我挑一隻，臉看起來最乾淨的，不要太多花色。」於是朋友就幫他揀一隻「最乾淨」的，當晚他朋友把貓咪送到宿舍時，卻發現......說好的最乾淨呢？

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雖然Chufi的樣子不如他預期，但他還是很喜歡，他笑說：「我想這就是緣分吧！」Chufi是他第一隻養的寵物，看著原本瘦弱的Chufi變得越來越胖、越來越大隻，他就越有成就感。

因乳腺癌擴散病逝

一人一貓相處了13個年頭，Chufi今年8月突然感到不適，送醫後發現患上乳腺癌，原本已經按醫生的建議動刀做手術，沒想到癌症已經擴散到肺部。就在日前（10月11日），他接到母親的電話，說Chufi快不行了，牠整個癱軟不動在地板上奄奄一息，失禁了，「我趕緊回家，深怕見不到牠最後一面。」最後，Chufi也在爸爸的送別下離開了。

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為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......

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