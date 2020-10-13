流浪貓｜貓奴媽留言叫回家　6字補充令女兒超妒忌：貓咪才是親生

究竟貓咪的魅力有多大，可以令人作出如此大的改變？ 有貓奴在Facebook群組發文表示，媽媽罕有地在假期前發來訊息，問自己是否會回老家。本來以為媽媽想自己了，於是趕緊回應，沒料到媽媽下一句話傷透女兒心，因為這6個字的回應，女兒更要化身成人肉速遞員！

我人見人愛，有誰不喜歡我？

這則有趣的故事，來自台灣網民所分享。由於工作關係，本身已搬到台中居住，但不時仍會回老家探望家人。早前的長期假，本身也有回家的打算，沒想到媽媽已發來短訊，問假期會否回家一趟。女兒想可能媽媽掛念自己，於是答應會回去，但媽媽下一句的６字回覆，令女兒崩潰，不禁要問一句：「到底心底有沒有我？」

【點擊圖片放大看，究竟媽媽的6字回覆是什麼？為何女兒會覺得受傷了？】

網民表示，難得媽媽關心我有沒有回去，結果是因為貓飼料沒了！不禁懷疑問道：「我才是親生的對吧？」

後續的故事，當然是網民回到台南時的情況。沒想到現實就是這麼殘酷，媽媽第一句：「阿咪的飼料有沒有幫牠帶回來？」看來誰是親生的，不用再解釋吧？

在分享這個故事後，其他網民紛紛留言表示：貓咪才是親生女兒！「人沒回來沒關係 飼料要回來」、「還好媽媽不是叫你不用回來、記得宅配飼料回來」、「看來還在戶口名簿上」、「有時候，親情比你想的要脆弱很多」、「家裏有養毛孩的長輩都馬一樣」。

▼▼▼貓咪魅力實在驚人！不止貓奴有怪癖，其實主子也有偷窺人洗澡的古怪習慣，點擊看主子的各種奇怪姿勢▼▼▼