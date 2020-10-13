流浪小灰貓洗澡後狂甩色　完全變了另一隻貓　美容師當場嚇呆

撰文：劉詩韻
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八號風球「浪卡」襲港下，流浪動物的生命危在旦夕，但其實牠們都有生存的權利，值得被愛。
日前美國有一隻流浪灰貓，被路人救起時全身骯髒不堪，幸得美容師出手協助，替小貓洗澡。但貓咪洗澡後，完全大走樣，變成另一隻貓，令美容師嚇呆。
流浪小灰貓被路人發現時，身體非常骯髒。(Facebook@Friends for Life Rescue Network)
美國早前有路人在街上看到一隻身型瘦削的流浪小灰貓「Laszlo」，身體非常骯髒，他即刻救起流浪貓，並在網上尋求協助。有美容師見到求助貼文後，立即伸出援手，接了小貓並替牠洗澡。誰料小貓洗澡後，毛髮頓時變色，美容師不禁驚嘆「真的是同一隻貓嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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後來義工們得悉，天生擁有一雙藍眼睛的Laszlo，原來是聽不到聲音，但牠並無受到先天的缺憾影響，身體一直慢慢康復起來。現在Laszlo由暫託家庭照顧中，等待有心人的領養，給牠一個新的家庭呢！
▾▾▾貓咪的變化真的很神奇，往下拉繼續看肥貓故事▾▾▾
日本有隻叫作「Ikura」的貓咪，牠看起來跟其他貓咪沒什麼分別，只是臉張得比較圓，沒想到牠的腰竟然跟女生一樣粗！牠甚至比忌廉哥還要重！
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