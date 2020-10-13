流浪小灰貓洗澡後狂甩色　完全變了另一隻貓　美容師當場嚇呆

八號風球「浪卡」襲港下，流浪動物的生命危在旦夕，但其實牠們都有生存的權利，值得被愛。 日前美國有一隻流浪灰貓，被路人救起時全身骯髒不堪，幸得美容師出手協助，替小貓洗澡。但貓咪洗澡後，完全大走樣，變成另一隻貓，令美容師嚇呆。

流浪小灰貓被路人發現時，身體非常骯髒。(Facebook@Friends for Life Rescue Network)

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後來義工們得悉，天生擁有一雙藍眼睛的Laszlo，原來是聽不到聲音，但牠並無受到先天的缺憾影響，身體一直慢慢康復起來。現在Laszlo由暫託家庭照顧中，等待有心人的領養，給牠一個新的家庭呢！

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日本有隻叫作「Ikura」的貓咪，牠看起來跟其他貓咪沒什麼分別，只是臉張得比較圓，沒想到牠的腰竟然跟女生一樣粗！牠甚至比忌廉哥還要重！

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