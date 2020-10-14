超強颶風殺到墨西哥　愛狗男子甘願犧牲　一個瘋狂行為救回300命

或許大家對颶風沒有什麼概念，但它的破壞力是相當驚人，隨時可吹毀家園帶來極大破壞。 最近颶風三角洲吹襲墨西哥，並為美國帶來嚴重經濟損失。在墨西哥，動物收容所Tierra de Animales的創辦人Ricardo Pimentel得悉颶風將會襲來，他以及義工們都感到徬徨不安，因為大家都知道收容所的建築結構較單薄。為了保障收容所裏動物的安全，Ricardo作出了一個瘋狂行為，雖然花了他不少時間，但總算應可暫時保障動物的安全。

墨西哥最近受到颶風三角洲所吹襲，這風由10月5日形成，並在10月12日消散。由於它的最高風速達145 mph（230 km / h），因此破壞力驚人，更被稱為有史以來襲擊美國的最大颶風之一。

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在這次颶風吹襲後，Tierra de Animales受到嚴重破壞。Ricardo正積極籌劃重建收容所，並希望這次建築物的結構能抵禦颶風，因此需要較多資金。他已在網上發起眾籌，希望透過眾的努力集腋成裘，為動物們提供更安全的棲身之所。

當然，Ricardo更希望大家能主動去收容這些無依的動物，以領養代替購買，全球各地的收容所，還有許多動物等待着有心人領養。

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