流浪貓｜霸氣老闆忙著「陪睡」不開會　員工收超美背面照秒崩潰

喜歡動物的你，若能在一間寵物友善的公司工作，應該會感到非常幸福吧！ 台灣有網民表示，自己在一間寵物友善公司打工，老闆對員工一直很好。日前她原本跟老闆約定與客人開會，但遲遲未見老闆出現，於是她詢問老闆行蹤，誰料老闆竟回覆指，自己正享受如沐春風中，要她自己開會，並傳來一張美麗背面照，令她非常崩潰。

網民胡庭懿在一間寵物友善公司工作，公司亦有收養附近的流浪貓。（受訪者提供）

胡庭懿指，老闆一直對員工很好，十分照顧他們。但日前老闆舉動一反常態，她原定相約老闆與客人開會，但時間到了仍未見到他，她詢問老闆行蹤，換來的是老闆傳來「現在是她獨自練習面對壓力的好機會」、「不方便接電話」的信息，更表示自己正在陪女人睡覺，並傳來一張美麗背面照，令她只好認命，默默地去工作。

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網友紛紛笑指，「這老闆很無賴」、「不方便講話是怕吵到枕邊人嗎」、「老闆的這個女人好威」、「最強的家人無誤」，令胡庭懿非常無奈，她也指其實老闆沒有責任和義務跟自己去開會呢！

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