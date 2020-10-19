熟睡黑狗突被大媽腳踢　下秒鐘更被活捉　監視器畫面公開還原真相

可以不愛，請別傷害。 在台灣板橋，有大媽路經市場被一隻黑色狗擋路，她在靠近黑狗身旁猛力跺腳，嚇醒了熟睡中的狗狗。其後更稱被狗狗咬傷，要求賠償。動保署接到投訴到場，最終將大黑狗捕捉。監視器畫面公開後，終於將真相還原。

當有狗狗趴下睡覺，正好擋着你的路時，你會怎麼辦呢？在台灣板橋，有婦人遇到一隻黑狗擋着前路，她二話不說就走到正熟睡的黑狗旁，然後猛力跺腳踏在地下，這行為嚇醒了黑狗。從監視器畫面顯示，狗狗似乎沒吠叫也沒施襲，只是慢慢離開了路中央。不過，婦人卻稱被狗咬傷，更報警要求處理。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，從閉路電視畫面中，看看當時的情況，以及事情發展】

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這宗婦人被狗咬的事件，在網上一直被討論。不少愛狗人士認為，給狗狗只是睡在路旁，牠不知你要走過，你可用其他方法來叫聲牠，而不是在牠耳邊跺腳，用突然巨響來嚇牠。而且狗沒咬人，為何婦人要趕絕狗狗？

網傳婦人要求5000台幣的醫療費用，並要把黑狗捉走。有網民肉搜到婦人是附近賣粽子的，於是又惹起爭議。事件暫時未有結果，將交由法庭裁判。

網民則認為：「這是自找的，沒事招惹狗狗，還惡人先告狀，惡劣」、「不怕天打雷劈嗎？只會欺凌動物，睜眼說瞎話，枉費為人！」、「我住在附近，小黑明明超級乖！難怪最近都沒看到牠」、「講什麼屁話啊，自己先跺腳，好意思叫別人抓狗，現在狗狗如何了？？？該幫狗狗用出來吧！也太無辜」。

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