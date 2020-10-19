雪橇犬因為一個無聊理由　發脾氣睡花園　媽呻牠有「公主病」

若果寵物有「公主病」，做主人的又可以怎樣教導？外國有網民在社交平台表示，家中養了一隻剛滿3歲的雌性雪橇狗「Naïa」，牠性格調皮，經常發脾氣，日前Naïa不開心，隨即跑到花園，背對著家門，躺在地上發脾氣。無論主人怎樣叫牠，牠都不予理會，令主人非常無奈。

Naïa十分好動，很喜歡與其他動物玩，經常到處追鹿，野豬及小動物。（受訪者提供）

狗主Shirley Hsu接受《香港01》訪問時表示，Naïa是家中的小公主，非常有性格，時常會發脾氣。出外散步時，牠不喜歡被繩牽著，會一直咬繩子。Shirley指，有次叫Naïa回家睡覺，牠不肯，最後更睡在花園。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

發脾氣成常態？

Shirley憶述，有次在街上，Naïa遇到一隻很兇惡的狗，感到害怕，一直要媽媽抱，但Shirley不肯，最後Naïa被狗兇了一下，就生氣媽媽不保護牠，自己一個往前走。Shirley叫Naïa回來想哄回牠，結果Naïa直接過來，踢了她一腳，然後繼續走，令媽媽束手無策。

日前Naïa「公主病」又發作，當日Shirley與牠如常外出散步，回家後Naïa不高興，轉頭就立即出門，躺在花園上，叫都叫不聽也不回頭看主人。直到2至3小時後，Naïa才回來吃飯，期間一臉不高興，到晚上睡覺時，仍未消氣，但原來Naïa只為了一件小事而發脾氣……

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Shirley指，每次Naïa發脾氣，雖然隔天就忘記了，但都令她非常無奈。網民看到Naïa發脾氣的照片後，紛紛笑指「大小姐脾氣真大」、「二哈的內心戲真的很足」、「寵壞了！」、「應該還不夠餓」、「哈妹表示萬聖節快到了所以不給糖就準備搗蛋。」

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