雪橇犬狂吠令爸以為出大事　豈料會錯意　鬆獅犬上床噴屎釀大悲劇

日前本港大雨連綿，行雷又閃電，隨時會嚇人一跳！ 日前有港爸在社交平台分享了一則下雨天的「趣事」，他飼養的雪橇犬在大雨期間忽然狂吠，他看到家裏另一隻鬆獅犬縮成一團躲在廁所，他便把狗狗抱到床上安撫牠，沒想到在瞬雷不及掩耳的一剎那，狗狗立即來一個大解放。

雪橇犬哥哥Buddy突然呼喊爸爸，豈料他會錯意，釀成大悲劇。

港爸Max Wong家裏養兩隻狗狗，分別是雪橇犬哥哥Buddy和鬆獅犬弟弟Charlie。日前（9月2日）下午突然打雷落雨，Buddy不停吠叫，爸爸應聲走到牠身邊，發現Carlie已經躲到馬桶底，縮成一團。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸爸接受《香港01》訪問時指出，Bubby好像知道牠不對勁，所以不停叫我，「我抱咗佢上床同佢一齊瞓低，攬住佢，想安撫佢。點知啱啱起身伸一伸展個人，佢就即刻噴射......」爸事後才知道自己「會錯意」！

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「當時心情又詫異又好笑，因佢實在太可愛......嗰一刻諗，都已發生咗，就影張相留念啦......」Max當時感到超無奈，呆望了一刻，然後拿起電話把當時的情景拍下來，他及後把照片分享到facebook群組「有點毛毛的」，吸引超過5千網民點讚，大家都非常體諒爸爸，部分留言指：「啊啊啊崩潰」、「這個要抱緊處理」、「這個照片有味道」。「這位家長值得嘉獎喔」、「愛狗的人才能包容」。

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居住在台灣的雪橇犬Sora，日前趁著媽外出洗衣服時偷溜出門，及後家人搜遍住處附近都找不到牠，直至回家聽到牠的聲音才發現牠跑到屋外的水溝裏！而且還變種成一隻巨大灰鼠......

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這隻叫Tydus的阿拉斯加雪橇犬，小時候的樣子真的像毛公仔般，最喜歡就是討抱撒嬌。沒想到幾年時間過去，牠成長得很快很健康，現在的牠雖然同樣愛討抱，但媽媽已心累地表示：抱不動了！

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