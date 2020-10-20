欣宜3千萬豪宅曝光　約瑟爹利、貴婦、唐狗加10人打邊爐仍覺鬆動

32歲的鄭欣宜（Joyce）最近開始經營YouTube頻道。早前，她在其YouTube頻道分享失戀的經歷，意外令她的千呎豪宅曝光！ 欣宜跟兩隻狗狗住在千呎豪宅，由於她非常喜歡熱鬧，所以時常會邀請朋友到訪，大開Party！

欣宜在MV《鄭家詠》邀請了朋友到場大開派對！（MV截圖）

現年32歲的鄭欣宜（Joyce）近月開始致力經營YouTube頻道，不時上載影片跟網民、粉絲分享她的日常生活，意外令她的過千呎豪宅曝光！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

其實早在兩年前，欣宜為新歌《鄭家詠》拍攝MV時，便邀請了一眾圈中好友參與，齊齊登門在她的豪宅內一邊打邊爐、一邊拍MV。音樂製作人何山還有了愛犬「Biru」一同拜訪，跟Joyce的約瑟爹利犬「Professor」和貴婦狗「Piper」齊齊開Party！

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欣宜不時會邀請圈中好友，如許廷鏗、林欣彤、JW、鄧小巧等等，一起到豪宅聚會開Party。早前，許廷鏗還闖進欣宜的閨房，令她的超大衣帽間曝光！

欣宜目前居全在西半山嘉和苑中層B室的3房單位，該單位是她以2009年以980萬元，面績約1093平方呎。事隔11年，該單位估值2930萬元，升值逾1950萬元！

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著名音樂人雷頌德（Mark Lui）在去年（2019年）為了陪伴於英國升學的孩子，舉家移民英國，他更親自操刀設計其數千呎的英國大宅，其妻子更親力親為小花園鋪設草皮。

雷頌德家裏養了一貓一狗，柴犬Bear不時會在大宅穿梭，揭開牠超歎生活。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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