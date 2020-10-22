戀物柴犬一見襪子秒速吞下　媽崩潰急尋獸醫救狗　結局超警世

柴犬天生一副可愛賣萌樣，但百厭程度往往令人始料不及。 台灣有狗主在社交平台表示，家中養了兩隻柴犬「宗財」及「栗子」，牠們性格各有不同。宗財十分貪玩，很喜歡亂吃異物，栗子則非常乖巧，親人又親狗。日前宗財在家中吞下小主人的襪子，令媽媽大為緊張，立即帶牠到獸醫診所接受檢查及治療！

柴犬宗財現時9個月大，性格貪玩，非常神經質，不親人也不親狗。（受訪者提供）

狗主謝小姐接受《香港01》訪問時表示，柴犬宗財個性很敏感，一有風吹草動就會吠叫。牠自小亦很愛搗蛋，比較貪玩，經常亂咬異物，若主人要伸手去搶牠口中物件，宗財就會很快吞下去，襪子、毛巾、廁紙、紙巾、布等等，都是牠的囊中物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前謝小姐女兒回家，把襪子交給媽媽拿去丟進洗衣籃，誰知宗財一直在圍欄旁邊，用前爪抓謝小姐，當時謝小姐完全忘記自己手上有襪子，慣性地伸手去撥開宗財的前爪，突然她手中的襪子就被咬去一隻！謝小姐指之前宗財曾經吞過襪子，幸好最終牠在5分鐘內成功吐了出來。媽媽深怕案件重現，於是連忙伸手去搶牠嘴裡的襪，但媽媽越搶，狗狗吞得越快，最後宗財真的把襪子吞下去。

面對這個突發情況，謝小姐隨即打去獸醫診所，並獲姑娘告知要即刻帶宗財到診所接受檢查，展開黃金72小時的救狗行動，以防牠有生命危險！

▾▾▾點擊圖片放大看，柴犬宗財一見襪子秒速吞下，主人急尋獸醫的超警世結局！▾▾▾

+ 36 + 36 + 36

謝小姐指，宗財回家後就好多了。她現在見到宗財會忍不住去抱牠，好像越來越愛牠，也很慶幸牠昨天大步檻過。謝小姐表示，雖然醫藥費用了台幣一萬五千，但宗財能夠吉狗天相，就什麼都值得。她以後亦會更加小心，不會再讓類似事件發生。

▼▼▼▼▼同場加映：飼主養了柴犬5年，竟被路人一句突破盲點！？點擊圖片了解▼▼▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

▼▼▼黑柴「閃電俠」繪畫了超獨特的「魔法陣」！點撃圖片放大看▼▼▼