張曦雯帶柴犬去Staycation玩瑜珈　送上一個驚喜　狗開心到彈起

受疫情影響，最喜歡到外地旅遊的港人都無奈留港，不少酒店都推出Staycation，讓人們可以留港度假。 日前女神張曦雯亦跟上潮流，帶著柴犬在香港瑰麗酒店享受Staycation，還拍下多張靚相，分享她的至chill假期。

近日潮流興Staycation，女神張曦雯日前（9月8日）跟追上潮流的步伐，在帶著柴犬Nala享受Staycation。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

張曦雯家裏養了一狗一貓，分別是柴犬Nala和摺耳貓貓Louie。她日前在社交平台Instagram分享了一系列照片，原來她帶了柴犬Nala到香港瑰麗酒店Staycation。他們不單在酒店房間內做瑜珈，看起來非常Chill，令人十分羨慕！酒店還為Nala送上驚喜，令牠心情超愉快！

▾▾▾酒店為柴犬特製驚喜，令牠開心彈起，點撃圖片放大：看他們最Chill生活▾▾▾

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與男友住北角半山豪宅

張曦雯早前承認與美日混血男友Mark Brunjes同居，並居住在北角半山豪宅。今年張曦雯30歲生日時，還邀請了一大班朋友到住處開派對，即使有20人在客廳仍然不覺得擠迫。男友知道她喜歡打機，還送上VR，讓她能在豪宅盡情打機。

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著名音樂人雷頌德（Mark Lui）在去年（2019年）為了陪伴於英國升學的孩子，舉家移民英國，他更親自操刀設計其數千呎的英國大宅，其妻子更親力親為小花園鋪設草皮。

雷頌德家裏養了一貓一狗，柴犬Bear不時會在大宅穿梭，揭開牠超歎生活。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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