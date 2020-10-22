網民查問4流浪貓品種求領養　義工神回覆「菜短」　正解令人笑翻

無論什麼品種的動物，都是一條生命，是值得被尊重的。 台灣有動物義工早前在社交平台的領養群組分享影片，內容是關於她帶4隻小貓到獸醫診所等打預防針的情況。影片中的貓咪非常活潑可愛，義工指貓咪現時開放領養，隨即引來許多網民私訊義工，表示有意領養。當中有網民查問貓咪品種，義工回覆是「菜短」，對方一臉茫然，之後義工再說出品種全名，結果笑瘋網民。

動物義工畢小姐早前接收了4隻小貓咪，牠們非常活潑可愛。（受訪者提供）

動物義工畢小姐接受《香港01》訪問時表示，自己做了義工4年，當初加入義工行列的原因是自己養貓後，才發現社交群組原來有許多關於流浪貓的帖文，之後機緣巧合下，她亦開始餵養流浪貓，後來還參與救助浪貓的工作。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近畢小姐接收了4隻小貓咪，並帶幼貓前往獸醫診所打預防針，但因醫生那時正在替一隻遇上車禍的貓急救。畢小姐只好將貓咪們暫時關在診所的籠子等待，誰不知牠們非常肚餓，在籠中像喪屍一樣抓籠失控大叫。

畢小姐將情況拍下後，分享至社交群組，亦寫明領養人的條件，引來很多網民向她詢問領養事宜。有網民查詢貓咪品種，獲畢小姐回覆是「菜短」，對方非常疑惑，畢小姐再解釋「菜短」的正解……

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畢小姐表示，現時4隻貓咪仍然未有人領養，她亦不會為貓咪們改名，因為她怕改了名字後，自己會捨不得牠們。她認為幫貓咪尋家，能夠讓牠們獲得更好的生活，被主人視為獨一無二的掌上明珠。但若果貓咪們都由她收養，就只能當她家裡其中之一隻被寵愛的貓貓，愛源會被分薄。所以她每次接收貓咪後，都會選擇忍痛放手，「只要牠們生活得好，我心裡就會很好過」。

台灣有貓主表示，自己只是出門兩天，回來後被主子一直大罵，整晚抱緊不放，黏煩程度直達神級。基於黃貓「實在黏到很煩」，主人最後找了靈媒及寵物傳心師看過，他們的答案完全嚇呆了陳小姐！

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貓主Hana 早前收編流浪貓，但她萬萬預料不到，幾個月之後，貓咪會變成這樣子！

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