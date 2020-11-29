美國短毛貓｜孫女大叫流血　嫲嫲以為貓受傷飛奔看顧　結局...

常聽說若你與家人關係不好，可以考慮養寵物，必定能夠幫忙將關係破冰，但事實真的如此嗎？ 台灣有貓主在社交平台分享，自己養了一隻美國短毛貓「蹦蹦」，性格非常乖巧。日前她在家中大叫「流血」，令嫲嫲大驚，嫲嫲隨即跑過來查看愛貓傷勢，但原來真相是另有內情！

蹦蹦現時2歲，個性很乖巧，永遠都不會發脾氣。（Instagram@_boom614）

貓主林小姐接受《香港01》訪問時表示，蹦蹦是朋友的貓咪生下來，再送給她飼養的。當初她決定養蹦蹦時，家人全部反對，認為家裡養寵物會有臭味，嫲嫲亦指絕不幫忙餵飼，並經常說要將蹦蹦送出去。林小姐一惱之下，帶著蹦蹦一起出走，到朋友家暫住。後來家人勸她回家，她亦再次帶蹦蹦回到家中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

林小姐憶述，嫲嫲一開始是完全不敢摸蹦蹦，若蹦蹦走路時，不小心碰到嫲嫲，她會立即大喊很可怕，令林小姐非常無奈。但蹦蹦非常聰明，雖然知道家人不太喜歡牠，但牠仍努力地賣萌翻肚子，亦常常撒嬌，令嫲嫲最終敵不住可愛的蹦蹦，願意接受牠。惟林小姐表示，嫲嫲亦是到最近才敢抱蹦蹦，初時亦要隔著毛巾抱，到現在可以直接手抱。

早前林小姐在家中大叫「流血」，嫲嫲聽到後非常震驚，立即飛奔跑過來查看蹦蹦傷勢，但原來事件真相是這樣……

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看到嫲嫲現時完全被蹦蹦融化，林小姐無奈表示「直到現在，我才發現我是多餘的那個」。網民亦紛紛笑指，「貓送人沒錯啊，送阿嬤XD」、「貓才是親生的沒錯！」、「千萬不要在主子面前考驗親情人性」、「喵：誰才是被撿回來的那個」。

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台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，後來擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。

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台灣有寵主在社交平台表示，自己早前結識了新女朋友，最近更一起同居，惟女朋友一直沒有養寵物的習慣，同住時才發現與家中兩貓一狗相處不來，兩人出現很大分歧。主人一時間陷入兩難情況，要在女朋友與主子之間作出選擇……

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