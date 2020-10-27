八鄉山火袁文傑、楊證樺、張明偉通宵救狗　拆解鏡頭後他們的大愛

八鄉大江埔村於重陽節當日發生大火，山火迫近一間動物收容中心，有近逾200名義工到場通宵營救疏散中心內的動物。 藝人袁文傑、楊證樺及張明偉都有份衝上場救援。他們送上毛巾，將毛巾蓋在動物籠上並安撫毛孩，再將動物搬落斜坡，等待另一批義工接送動物到安全地方，最後直至狗場解除危險，大約天光時他們才離開狗場。其實，3位暖男都經常救助狗狗，一起來看看他們的事跡吧！

袁文傑、楊證樺到現場幫手搬運受山火威脅的貓狗，被網民野生捕獲。( 香港 領養 竉物/動物 facebook)

楊證樺

3名藝人本身都是愛動物人士，楊證樺家有兩貓一狗，同是貓狗奴，除了愛惜自己寵物之外，他空閒時更會參與動物義工活動，早前楊證樺更為動物慈善團體「大樹下善待動物庇護站」還債。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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袁文傑

袁文傑是圈中有名的貓奴，以往亦曾多次到收容所探望動物。他曾飼養兩隻分別名叫「囝仔」和「囡囡」的異國短毛貓，囡囡不幸在多年前離世，而囝仔亦於去年8月因癌症病逝，對他造成甚大打擊。他早前更發文坦言仍保留有囝仔所用的貓砂盆，並親自解釋背後原因。

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張明偉

張明偉從小到大都有養狗，本身亦有飼養一隻愛犬。是次山火令他感嘆人類的無知令動物受害，除棄養問題外，亦希望市民掃墓時小心火種。他又指愛護動物有很多方法，不一定要自己養，可以選擇參與收容所的助養計劃，「避免做錯決定。」但早前他在社交平台自爆非常討厭家中狗狗Buster，當中原因竟然是這樣……

▼▼▼▼▼點擊圖片放大看張明偉自爆非常討厭家中狗狗Buster原因▼▼▼▼▼

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談及山火，袁文傑認定這次山火是人為，並指如果每個人拜完山後願意執拾整理場地便不會發生山火，「人總係永遠重複犯緊同一種錯去毀滅自己。」張明偉則指，出發前擔心長假期無人留意到消息，怎料到步發現已有大批市民在場，令他非常感動。楊證樺就表示只要貓狗平安就好。

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