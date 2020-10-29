60kg狗洛威拿慢慢散步踩中狗屎　媽見狀下秒大罵　汪露超無辜臉

看到主子做錯事，身為主人的你，會捨得鬧牠們嗎？ 台灣南投有一隻窩心洛威拿「慢慢」，性格很乖，十分溫馴。體形非常龐大的慢慢，有時動作會很笨拙，造成許多笑料。早前媽媽帶慢慢外出，誰知牠不小心踩到其他狗狗的大便，媽媽忍不住罵了慢慢幾句，慢慢疑似感到受委屈，竟然瞬間露出超無辜神情，令媽媽哭笑不得！

洛威拿慢慢身形龐大，但性格體貼，非常乖巧。（Facebook@洛威拿〝慢慢〞）

台灣狗主王小姐養了慢慢6年，當初她是從收容所領養牠。起初慢慢只有27公斤，身體有許多毛病，經過媽媽悉心的照顧，慢慢身體逐漸有改善，體重更一度上升至60公斤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！早前，王小姐帶慢慢外出散步，中途她突然聽到一下「噗滋聲」，轉過頭來發現驚人畫面，原來慢慢不慎踩到同伴大便！王小姐忍不住大罵了狗狗，慢慢隨即露出一臉委屈的表情……

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王小姐指，慢慢以前亦發生過幾次踩便便的經歷，因為牠上完廁所後，轉身的範圍太小，後腳經常會整個「陷下去」，令她非常無奈。

網民看到慢慢的無辜樣子後，紛紛笑指「最怕踩到大便然后扑到你身上」、「我慢慢就慢慢走怎麼知道還會踩到別狗的狗大便」、「慢慢說：那就叫別狗鼻要在這裡大便呀⋯⋯」、「一早踩到別人的黃金，發達啦」、「眼神好有戲」、「要洗屎的是阿娘，怎能不氣哈哈」、「阿娘趕快去買樂透，包中的偏財運」。

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慢慢經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為婆婆最貼心的枴杖，更被不少網民懷疑，「難道狗狗不是婆婆養的嗎？」

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慢慢渴望到學校上課等校巴，縱然牠已全副裝備，作好到學校去的準備，但保母車阿姨一句話，卻傷透慢慢的心，令牠幾乎要哭出來了。