唐狗樣子大崩壞　養13年由電眼女神驚變李榮浩　網友笑牠偷偷整容

好大的驚喜包！住在台灣高雄的米克斯（混種犬）「白白」年輕時是個電眼美女，臉上就像畫上煙燻妝容般，十分有神又誘人，沒想到今年滿14歲的牠，雙眸不但縮小了1倍，還經常用著「芝麻眼」看人，讓飼主黃文瑄哭笑不得地說，「經過了7年歲月，我的大眼毛女兒就這樣變成李榮浩了！」

照片中，白白露出「看破狗生」的瞇瞇眼望向遠方，臉蛋上的眉毛、眼線、黑嘴全部消失，對比7年前的牠，現在宛如「素顏」般相當樸素，讓人差點以為是別隻狗。黃文瑄向《ETtoday寵物雲》表示，14歲的白白可能因為年紀大了，導致眼皮下垂，所以只要愛睏、沮喪或發呆時，牠看起來就會變芝麻眼，「但如果看到美食、聽到要散步、開心的時候，毛孩的眼睛還是可以睜很大啦！」

點擊下圖看清「白白」由電眼女神驚變李榮浩！👇👇👇

黃文瑄分享，白白是她大學時期時，流浪在學校外的狗狗，因為加入社團的關係，社員們會固定帶浪浪去結紮，沒想到，眾多隻狗中只有白白纏上她，最後成功「被收編」。有趣的是，當年白白還有驚人的「預知能力」，知道黃文瑄何時有課，位於哪棟大樓、哪間教室，經常跑到走廊外等她上下課！

久而久之，學校的同學們都習慣白白的存在，就連老師都很友善，願意讓牠跟進來教室「旁聽」，乖乖躺在黃文瑄的腳邊休息，時間長達1年之久，幾乎每堂都全勤！如此神奇的現象，讓老師忍不住開玩笑說，「狗狗是好學生都會準時來上課，那些愛遲到、愛翹課的學生比狗不如XD。」

照片PO至Facebook社團「有點毛毛的」，許多網友看完後紛紛爆笑表示，「真是米克斯驚喜包耶～」、「落差也太大了XDD」、「確定是同隻狗？太可愛啦」、「這個眼神是經歷了多少故事……」、「不是抱錯孩子就是被掉包！」、「原來是完妝VS素顏」、「經過7年多了一股成熟的韻味」。

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