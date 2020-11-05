弟弟半夜爆喊不止　英國短毛貓送乾糧以為能安撫　結局意想不到

貓狗絕對是位稱職的保母。 有位港媽家裏養了一隻英國短毛貓，在貓咪3歲大時，她就懷孕了，為牠添了一位弟弟。原以為貓咪會因此而呷醋，沒想到弟弟狂哭不停的時候，牠竟然把最愛的食物分享給他，做出超暖心的舉動！

英國短毛貓「圓圓」，在家裏是「大家姐」，負責照顧弟弟。（facebook圖片：我是圓圓）

港媽Sarah Cheung有兩個孩子，分別是英國短毛貓姐姐「圓圓」和人類弟弟。圓圓在弟弟出生前，曾一度消瘦、甩毛，圓圓在弟弟出生後，亦時常會躲得遠遠，爸媽只好時常安撫牠、讓牠的情緒平復過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原以為圓圓不喜歡這個弟弟，沒想到孩子一天一天長大，爸媽就發現圓圓時常偷跑到弟弟的床上，十足一位「弟控」！Sarah接受《香港01》訪問指，有次弟弟哭過不停，圓圓聞聲第一時間跳到床上，用鼻子聞一聞他，然後跑到自己的飯碗，「如是者，圓圓在飯碗和嬰兒床來回跑左3、4次，我覺得奇怪就走到嬰兒床看看，發現......」

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「弟弟沒有理圓圓，繼續哭。」原來窩心的圓圓把牠最心愛的東西，放到弟弟的枕邊，彷彿是跟牠說：「我把她東西分給你，別哭吧！」這個行為讓Sarah感到非常暖心。這位貓保母亦深得弟心。弟在五個月大開始，已經意識到圓圓的存在，及後對牠笑、爬向牠，現在只要看見圓圓，他就會立即要摸和抱著牠。

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日本的曼基貓姐姐「Myu」，在去年底增添了一位「妹妹」！原來貓主Erika去年誕下了小寶寶，Myu就榮升為姐姐，並擔當保母的職責，時刻呵護妹妹。最近媽Erika發現他們越來越似樣，有時候就連行為都一模一樣！

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有位有港媽在社交群組發布了一張英國短毛貓與孩子的照片，表示他們相處第五個年頭，不單長相越來越似，連行為都開始一致！

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日前，有媽媽在社交平台分享了一張照片，內容是狗狗和孩子互相賭氣不理對方的情形，而他們吵架的原因竟然跟孩子太溺愛狗狗有關。

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