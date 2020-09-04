人狗相處｜兩歲弟弟強吻告白　唐狗一個舉動回應　爆發最可愛冷戰

狗狗絕對是孩子最佳的玩伴，很多父母都會教導孩子如何正確地跟寵物相處，例如要時刻愛護寵物、互相尊重，不過孩子過分溺愛寵物也會鬧出笑話。 日前，有媽媽在社交平台分享了一張照片，內容是狗狗和孩子互相賭氣不理對方的情形，而他們吵架的原因竟然跟孩子太溺愛狗狗有關。

小黃狗「米漿」和弟弟「丞丞」鬧翻了！原因跟他太熱情有關？（facebook圖片：米漿）

4歲的小黃狗「米漿」跟2歲的弟弟「丞丞」鬧翻了！媽媽Nina日前在社交平台分享了兩張可愛的照片，相中可以看到米漿和弟弟背對著對方，雙方都一臉生氣，看起來像極情侶吵架的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「這兩隻剛剛吵架了⋯⋯他們臉都很臭，賭氣不理對方了⋯⋯」媽媽接受《香港01》訪問指，那天熱情的弟弟做了一件令姐姐生氣的事情，結果牠冷淡回應，「弟弟幼小脆弱的心接受不了拒絕的打擊，於是就大哭了！」到底他做了什麼令狗姐姐那麼生氣呢？而狗姐姐又做了什麼回應他呢？

▾米漿受不了弟弟的熱情攻勢，跟他鬧翻了？點撃圖片看弟弟做了什麼！▾

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「男孩表情像：我愛妳錯了嗎？」Nina把他們鬥氣的照片分享到facebook群組「米克斯傳奇」，轉眼間吸引多達5千人點讚，部分網民留言指：「像極了愛情」、「他們好有戲」、「從小訓練被女孩拒絕後的EQ」。Nina拍照後，也趕快過去勸導，最後男孩分享了一點千層蛋糕給米漿，牠就原諒了他，重歸於好。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

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